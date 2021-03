“Lavoro, confronto, coesione”: assemblea delle donne di Cgil Cisl Uil Liguria per l’8 marzo

Genova. Si terrà lunedì 8 marzo, a partire dalle 16 sulla piattaforma Cisco Webex Meeting, l’assemblea delle donne di Cgil Cisl Uil dal titolo “Lavoro, confronto, coesione”.

Come si lavora in pandemia? Come sono cambiate organizzazione del lavoro e quotidianità? Quali sono i principali problemi da affrontare? Questi ed altri temi saranno trattati negli interventi di delegate e lavoratrici di Cgil Cisl Uil e da due ospiti, Laura Notarianni, responsabile servizi all’utenza dell’Ispettorato sul lavoro, che tratterà l’esperienza dell’istituto in quest’ultimo anno di pandemia, e dall’avvocato Alessandra Volpe, che affronterà il delicato argomento dell’impatto del covid sulla violenza di genere.

L’assemblea sarà introdotta da Elena Bruzzese, segretaria Cgil Genova, mentre le conclusioni sono affidate a Paola Bavoso, segretaria Cisl Liguria. Modera e coordina i lavori Sheeba Servetto, segretaria Uil Liguria. Nel corso diretta verrà presentato il video fotografico dal titolo “Donne al lavoro” a cura di Giovanna Fadda per Cgil Cisl Uil.

Ecco l’indirizzo per assistere ai lavori: https://bit.ly/3s3x0sz