La Liguria si promuove al Festival di Sanremo 2021: ecco lo spot con Maurizio Lastrico e Chiara Francini

Genova. Lo spot di promozione turistica e territoriale della Liguria in onda durante le serate del Festival di Sanremo 2021, diretto da Fausto Brizzi, è ambientato nella bellissima chiesa di San Luca, nel centro storico di Genova.

È in corso un matrimonio. Il protagonista è il genovesissimo Maurizio Lastrico, nelle parti di un sacerdote, di fronte a lui la coppia di sposi, con Chiara Francini in rigoroso abito bianco. E la Liguria, ovviamente, protagonista, ma in un modo diverso dal solito.

Niente paesaggi mozzafiato, niente dettagli della costa o dell’entroterra, neppure un accenno visivo sulle specialità enogastronomiche di punta della nostra terra, ma un messaggio comunque chiaro: la Liguria è capace di soddisfare tutti i gusti, tutte le esigenze. Le musiche dello spot sono di Massimo Morini.