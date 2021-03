Imperia, Tommaso Osella eletto membro del Comitato nazionale Silb-Fipe

Imperia. Il presidente provinciale del Silb-Fipe, sindacato dei locali da ballo e di pubblico spettacolo, Tommaso Osella, è stato nominato quale membro del Comitato nazionale dello stesso sindacato. Nella stessa occasione è stato confermato alla guida del SILB- FIPE nazionale il presidente Maurizio Pasca. Il presidente e il nuovo Comitato nazionale resteranno in carica fino al 2026.

Sottolinea il presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi: «L’elezione di Tommaso Osella nel Comitato nazionale del SILB-FIPE rappresenta un riconoscimento e al tempo stesso un rafforzamento della Confcommercio della provincia di Imperia. A Tommaso Osella vanno le mie congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro per il suo nuovo incarico, che saprà compiere certamente con impegno e professionalità».

«È stato premiato il lavoro dell’Associazione della provincia di Imperia, soprattutto per quanto riguarda questo periodo molto complesso. Leggo la mia elezione come un importante riconoscimento per il nostro Ponente ligure e chiaramente mi impegnerò per svolgerlo nel miglior modo possibile, anche in considerazione delle grandi incertezze che gravano sul futuro dei locali da ballo e di pubblico spettacolo» – dice Tommaso Osella.

Al neoeletto Tommaso osella sono giunta anche le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di FIPE Liguria.