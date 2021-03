Imperia, Michelis (Fnaarc) chiede a Regione Liguria l’esenzione del pagamento del bollo auto per gli agenti di commercio

Imperia. Il presidente provinciale della Fnaarc, Federazione nazionale agenti e rappresentati di commercio, Paolo Michelis, ha inviato una lettera al presidente della Regione Giovanni Toti per chiedere l’esenzione del pagamento del bollo auto per la categoria degli agenti e rappresentati di commercio.

La categoria conta 6.250 professionisti in Liguria ed è uno dei principali motori di sviluppo della piccola e media impresa. Si tratta inoltre di una delle categorie maggiormente penalizzate dalle restrizioni relative agli spostamenti, che deve quindi fare i conti con la decrescita dei ricavi e l’incremento dei costi, senza poter contare su adeguati sostegni da parte del Governo.

Spiega Paolo Michelis: «L’auto è l’ufficio e il principale strumento di lavoro di un rappresentante. Per questo, a fronte dell’eccezionalità dell’attuale situazione, chiediamo un sostegno concreto da parte della Regione, attraverso l’esenzione del pagamento del bollo auto per la nostra categoria per il 2021».

Conclude il presidente Michelis: «Sostenere il lavoro degli agenti e dei rappresentanti, significa mobilitare un’intera categoria che permette lo sviluppo e la crescita di molteplici settori merceologici e quindi vuol dire offrire un’opportunità di ripresa e di crescita all’economica del territorio».