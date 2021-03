Fratelli d’Italia Ventimiglia: «Lo “Zaccari” di Camporosso da tempo sotto attenzione dei nostri rappresentanti in Regione»

Ventimiglia. «Anche a Ventimiglia, il Gruppo Consigliare e il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia esprime soddisfazione riconoscendo il lavoro dei nostri rappresentanti in Regione che ha portato all’approvazione dell’ordine del giorno inerente la riqualificazione del campo Raoul Zaccari di Camporosso, in particolare della consigliera Veronica Russo che conosce a fondo il nostro territorio e dell’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro». Lo affermano il Commissario cittadino di Ventimiglia di Fratelli d’Italia Paolo Strescino, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici di Ventimiglia Gianni Ascheri e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Ventimiglia Bartolomeo Isnardi.

«La consigliera Russo, prima come amministratore del comune capofila che gestisce il complesso (Vallecrosia) e oggi come consigliere regionale, a stretto contatto con l’assessore allo Sport Simona Ferro, da sempre si è preoccupata della messa in sicurezza e del ripristino dell’impianto che, a causa di una cattiva manutenzione del passato, versa in condizioni pessime» – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia.

«L’impianto Zaccari è una struttura fondamentale per il ponente ligure e per tutte le associazioni sportive che all’interno di essa svolgono la loro quotidiana attività, e per troppo tempo nessuno se ne è occupato oggi invece grazie proprio a questo interessamento si è fatto il primo passo per la riqualificazione» – concludono Strescino, Ascheri ed Isnardi.