Fieristi a Sanremo per manifestare durante il Festival, il resoconto di AFI

Sanremo. «Sono stati giorni molto duri quelli che i fieristi Italiani di AFI hanno passato a Sanremo – si legge in una nota stampa dell’associazione – in occasione della manifestazione di protesta pacifica in concomitanza , e a 50 metri dal teatro Ariston. Una manifestazione sempre pacifica e ordinata anche quando gli operatori , spinti dalla grande disperazione dopo mesi e mesi di inattività , hanno cercato di aver un contatto con il direttore artistico e presentatore del Festival. La manifestazione autorizzata dalla Questura prevedeva un presidio quotidiano di soli massimo 100 operatori come dichiara appunto in questura dagli organizzatori , questo perché già dalla progettazione , la manifestazione non ha mai avuto intenzione di creare tensione oppure ostacolare il Festival , ma semplicemente portare visibilità e comunicazione attraverso stampa e social alla categoria più colpita dalla pandemia in corso».

Secondo Serena Tagliaferri presidente nazionale AFI: «La nostra è stata una battaglia di comunicazione per far capire all’opinione pubblica nazionale che esiste una categoria chiusa da 13 mesi quella dei Fieristi e non solo noi purtroppo ci sono anche altre categorie considerate non essenziali ma come noi ferme ormai da oltre un anno e che necessitano di ricominciare a lavorare perchè ormai allo stremo , e – aggiunge il Vice Presidente nazionale , il ligure Gabriele Ogliaro – Il nostro “attacco” all’Ariston nella serata finale è stato del tutto simbolico e sempre nel pieno rispetto delle regole lo abbiamo fatto semplicemente per smuovere l’opinione pubblica come del resto ci siamo proposti di fare durante tutte le 4 giornate di protesta di IoFestival Il direttivo nazionale AFI e tutte le associazioni che hanno preso parte alla manifestazione sono soddisfatti della visibilità ottenuta per la categoria sia sui social che a livello di stampa e televisione la battaglia continua. Dobbiamo tornare tutti a lavorare almeno per maggio».