Douglas chiude 128 negozi in Italia, uno anche in provincia di Imperia

Imperia. C’è apprensione tra i lavoratori dei quattro punti vendita in provincia di Imperia della catena tedesca di profumerie Douglas, a seguito dell’annuncio del piano di riorganizzazione dei negozi, che prevede il taglio di 128 attività e 457 posti di lavoro in tutta Italia. Al momento l’azienda non ha reso noto, nel dettaglio, quale negozio dovrà chiudere: ma è certo che nella nostra provincia ad abbassare le serrande sarà una delle quattro profumerie presenti.

Nell’estremo Ponente ligure, infatti, il marchio Douglas ha rivendite a Ventimiglia, al civico 1 di via Ernesto Chiappori; a Sanremo, in corso Matteotti 160; Arma di Taggia all’interno del centro commerciale Riviera Shopville e ad Imperia, al civico 31 di via Repubblica.

La lista dei 128 negozi che saranno chiusi è stata presentata lo scorso 25 marzo dalla direzione della catena tedesca alle sigle sindacali che seguono i lavoratori e che hanno già contestato la scelta dell’azienda.