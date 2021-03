Diano Marina si tiene in casa la cura del verde pubblico. Alla Giemme 2 milioni di euro in 5 anni

Diano Marina. Il Comune si tiene in casa la manutenzione del verde pubblico. Lo stabilisce un odierna determina. Nel documento si legge che sarà la società Gestioni Municipali s.p.a, nella modalità affidamento diretto in “house providing”, a curare aiuole, giardini, ed alberi di proprietà comunale. In termini tecnici sia verde pubblico “orizzontale” che “verticale”.

La municipalizzata della Città degli Aranci svolgerà questo servizio per i prossimi 5 anni, al costo annuo di 350.000 euro al netto dell’iva. Con l’imposta al 22%, la cifra complessiva del quinquennio è pari a circa 2 milioni e 134 mila euro.