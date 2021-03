Covid, il Comune di Imperia delibera nuove misure di sostegno alle attività economiche

Imperia. La giunta municipale ha approvato ulteriori misure per il sostegno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria.

La delibera prevede, per l’allestimento di dehors esterni, un aumento gratuito fino al 50 per dello spazio occupato fino alla fine dell’anno. È prevista inoltre l’esenzione del tributo Tari giornaliera (TARIG) sugli ampliamenti di superficie per il 2021 e l’annullamento delle richieste di pagamento della Tari giornaliera per l’anno 2020.

È stato inoltre dato mandato all’ufficio commercio di predisporre un protocollo d’intesa con la associazioni di categoria maggiormente rappresentative al fine di concordare una procedura autorizzatoria semplificata per il rilascio o la proroga delle concessioni di suolo pubblico.

La delibera arriva a seguito di una serie di tavoli di confronto tra l’amministrazione e le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato.

«L’indirizzo del sindaco Scajola è stato sin dal primo giorno quello di sederci intorno a un tavolo e cercare un confronto. Il Comune ha strumenti limitati a sua disposizione, ma abbiamo posto in essere tutto quanto era nelle nostre possibilità per sostenere le imprese del territorio. Abbiamo riscontrato una buona condivisione sul metodo e intendiamo proseguire su questa strada, perché Imperia ha enormi potenzialità che dovranno essere valorizzate nel prossimo futuro con la collaborazione di tutti», dichiarano gli assessori al Commercio e ai Servizi finanziari, Gianmarco Oneglio e Fabrizia Giribaldi.

«Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti attraverso il confronto con l’Amministrazione comunale e ringraziamo per la disponibilità dimostrata il sindaco Claudio Scajola e l’assessore Gianmarco Oneglio, che hanno anche assicurato il loro intervento circa la rimodulazione delle tariffe Tari, alla luce delle pesanti difficoltà affrontate da tutto il comparto economico. Un ringraziamento in questo senso va anche all’assessore Fabrizia Giribaldi e agli uffici comunali competenti», sottolinea il presidente Fipe Confcommercio Imperia Enrico Calvi.

“Ringraziamo il Comune per la comprensione dei problemi che abbiamo posto e riteniamo sia soddisfacente quanto deliberato. Ci auguriamo che possa proseguire anche in futuro il tavolo di confronto creato dagli assessori competenti perché è utile ad avere il polso della situazione. Noi ci faremo sempre portatori delle esigenze delle diverse attività del territorio e confidiamo di poter contare sulla preziosa collaborazione da parte dell’Amministrazione”, dichiara il Presidente di Confesercenti Imperia Ino Bonello.

“Abbiamo apprezzato e siamo soddisfatti del metodo che l’Amministrazione ha adottato nel coinvolgere le associazioni perché sono quelle che conosco di più le esigenze del territorio. Siamo arrivati a questo punto positivo e, ringraziando l’Amministrazione, auspichiamo per il futuro di continuare con questa collaborazione”, dichiara Confartigianato tramite il presidente cittadino Federico Fresia e Ornella Agnese, tecnico che ha preso parte ai lavori del tavolo.