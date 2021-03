Covid, Ghini (Uil Liguria): «Lavoro e occupazione ripartono con la somministrazione a tappeto dei vaccini»

Genova. «I dati Istat raccontano la difficoltà di un Paese e segnano drammaticamente la crisi nella nostra regione, in particolare la grande prostrazione in cui versano i lavoratori di turismo, commercio e spettacolo. Questi dati confermano, nella loro drammaticità, quello che stiamo sostenendo da settimane, chiedendo al Governo la proroga del blocco dei licenziamenti e una riforma equa degli ammortizzatori sociali, per evitare che la nostra regione scivoli verso la povertà.

Il vero piano Marshall per la ripresa del lavoro e dell’occupazione passa soprattutto dalla capacità di vaccinazione che il Paese saprà esprimere. Confidiamo anche nella macchina organizzativa nazionale e regionale per garantire approvvigionamento e accesso ai vaccini, a partire dalle fasce più fragili ad arrivare a tutta la popolazione» – dichiara Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria.