Covid, Coldiretti Liguria: «Con stop a ristoranti e bar in aumento la spesa domestica»

Genova. «Con la chiusura del servizio al tavolo e al bancone di bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi ed ittiturismi, anche in Liguria aumenta la spesa domestica in supermercati, negozi e presso i mercati degli agricoltori di Campagna Amica, dove si stima un aumento della spesa in media del 20% lungo la Penisola rispetto alla scorsa settimana».

E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti che evidenzia la tendenza degli italiani a cogliere una delle occasioni per uscire per andare alla ricerca di prodotti alimentari da consumare a casa, per preparare la gavetta da portare in ufficio o semplicemente per farsi un panino o la pizza per la pausa pranzo al lavoro. Ad essere maggiormente richiesti sugli scaffali sono i prodotti di base della dieta mediterranea come frutta e verdura, ma anche pasta, riso, uova, farina, zucchero, salumi, formaggi e vino.

«Un’esigenza rafforzata, anche in Liguria, – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – dalla chiusura per servizio al tavolo e al bancone di circa 13mila attività di ristorazione, a causa della zona arancione che travolge le tre settimane che finiscono con gli appuntamenti delle feste di Pasqua e Pasquetta. Anche in questi momenti di emergenza non bisogna dimenticare che la catena produttiva, logistica e distributiva riesce a garantire i beni necessari per le famiglie italiane grazie al lavoro nostri agricoltori e pescatori che non si sono mai fermati nonostante le innumerevoli difficoltà di questi mesi.

Con l’attuale emergenza l’invito alla distribuzione commerciale ed ai consumatori è quindi quello di privilegiare sugli scaffali prodotti Made in Italy duramente colpiti dalla chiusura della ristorazione che ha un effetto negativo a cascata sull’agroalimentare nazionale. Per non cadere nell’inganno dei prodotti importati spacciati per Made in Italy è importante inoltre verificare sempre l’origine nazionale in etichetta e, per sostenere l’economia del territorio, privilegiare gli acquisti direttamente dagli agricoltori locali, direttamente in azienda o presso i mercati di Campagna Amica Liguria, dove i prodotti sono anche più freschi e di qualità sempre garantita».