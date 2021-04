Casinò di Sanremo, nel 2020 più introiti e raccolta dal gioco online

Sanremo. Il 2020 si è chiuso per il gioco a distanza gestito in concessione da Casinò S.p.A. con un incremento percentuale degli introiti e della raccolta pari rispettivamente al 35,9 ed al 28. Clicca QUI per scaricare i grafici relativi.

Questo risultato si inserisce in un trend positivo che ha fatto registrare negli ultimi cinque anni una crescita superiore al 60 %, nonostante le difficoltà introdotte dal divieto di pubblicità entrato in vigore a partire dal 2018 e dal necessario rallentamento degli investimenti imposto da oltre un anno dalla situazione generale.

Nel primo trimestre 2021 la raccolta ha superato i 31 milioni di euro, rispetto ai 18 del primo trimestre 2020, facendo registrare un incremento superiore al 75%. All’andamento positivo dei ricavi fa da corollario una sensibile riduzione dei costi (6 % per l’anno 2020), realizzata attraverso la internalizzazione di alcune importanti attività, internalizzazione resa possibile dalla crescita professionale delle risorse interne.

La riduzione dei costi è stata conseguita senza incidere sulle politiche promozionali, che anzi sono state rafforzate con un significativo incremento dei bonus commerciali, cresciuti del 26 %. Allargando lo sguardo all’insieme dell’offerta di gioco del Casinò di Sanremo non si può non notare come l’apporto complessivo del cosiddetto online non sia più trascurabile. Per affrontare la complessità della gestione tecnica, commerciale e giuridico amministrativa della Concessione per il gioco a distanza, è richiesta una varietà di competenze estremamente ampia che Casinò S.p.A. ha coltivato negli anni con l’attenzione e la discrezione indispensabili in questo tipo di attività.

Durante il 2020, nonostante la difficile situazione, la struttura del gioco online, non solo ha continuato a lavorare senza incidenti, grazie al rigido protocollo di sicurezza sanitaria ed alla sua coscienziosa applicazione da parte del personale, ma ha portato a termine importanti iniziative quali: rinnovamento del sito di gioco sia nella veste grafica che nella parte informatica, per offrire un sito ottimizzato ai fini dell’esperienza utente e degli algoritmi dei motori di ricerca. Introduzione di decine di nuovi giochi con l’implementazione di nuovi strumenti di marketing quali il torneo e la gestione dei fun bonus, questi ultimi disponibili solo sulle più avanzate piattaforme. Upgrade tecnologico della struttura del gioco live. Introduzione del sito for fun.

La rapida crescita della raccolta e, quindi, della mole di dati scambiati in tempo reale con l’Agenzia Dogane e Monopoli, è stata permessa anche dalla migrazione su una nuova server farm, leader in Italia, adottando le più avanzate tecnologie in materia di capienza, ridondanza, inviolabilità e sicurezza dei dati, tema quest’ultimo da sempre in primo piano per il Casinò di Sanremo.