Bonus badanti e baby sitter, il consigliere regionale di Cambiamo Cerri: «Contributo concreto per le famiglie»

Genova. La Regione Liguria ha stanziato oltre 5 milioni di euro per il bonus badanti ed il bonus baby sitter. Un potenziamento di due misure importanti a favore delle famiglie.

«La Regione Liguria ha deciso di rifinanziare, potenziandole, due misure importanti a sostegno delle famiglie: il bonus baby sitter e il bonus badanti – afferma Chiara Cerri, che prosegue – In questo periodo complesso, in cui è ancor più difficile conciliare famiglia e lavoro, i due bonus rappresentano un aiuto concreto per i cittadini.

Soprattutto per le mamme lavoratrici che sono la fascia di popolazione più ampia che ha perso il lavoro durante la pandemia. Per la ripartenza è fondamentale supportare le famiglie nella gestione dei soggetti più fragili: bambini ed anziani».