Zona arancione per la Liguria, Toti: «La decisione domani, dai dati tecnicamente possibile»

Genova. «Dalla preview rilasciata oggi dall’Istituto Superiore di Sanità la Liguria potrebbe tecnicamente ritornare in zona arancione per due settimane», a comunicarlo è stato in serata il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Ogni decisione in merito a provvedimenti regionali saranno presi domani, dopo che il comitato tecnico scientifico avrà attribuito le nuove zone di rischio. La Liguria è come sempre a cavallo tra la zona gialla e arancione. Il rischio è moderato – continua il presidente – Rt sopra l’1 anche solo di un soffio ed è ovviamente legato alle diversità di incidenza del virus: non fa eccezione la situazione della provincia di Imperia dove l’incidenza è superiore.

Crediamo tutti che se la Regione tornerà in fascia arancione essa sarà una misura più che sufficiente per arginare la situazione. Qualora invece la Liguria venga lasciata in zona gialla, è ovvio che ci troveremo in qualche modo spinti ad emanare misure specifiche sul Ponente della regione. Al netto della “pesantissima situazione francese” che penalizza Sanremo e Ventimiglia, il resto della Liguria è stabile».