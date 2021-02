Ventimiglia. «Basta leggere le notizie e farsi un giro per la città di confine per capire che le cose così non possono continuare», a prendere la parola è il consigliere comunale Francesco Mauro (gruppo misto) che interviene sui diversi casi di furti e tentati furti che si sono susseguiti nel giro degli ultimi giorni nella città di confine.

Leggi anche Nella notte Ventimiglia ancora nella morsa dei ladri: continuano furti e razzie

«Oggi sono qui a dare voce a molti cittadini ventimigliesi – spiega Mauro. Sono giorni e giorni che continuo a ricevere chiamate da alcuni commercianti e ristoratori disperati per la situazione in città. Un susseguirsi di furti con scasso che mette tutti noi in forte agitazione. Tra le attività colpite abbiamo visto distrutte dai ladri, per pochi spiccioli, c’è anche il dopolavoro ferroviario ma non solo, ci sono molte altre attività che hanno subito ingenti danni, ad esempio i vari bar e attività commerciali colpite nelle notti scorse.

Foto 2 di 2



Continua il consigliere: «Ora voglio parlare della situazione scandalosa che tutti i giorni vivono gli autisti della Rt e tutte le persone che fanno la tratta fino alla frontiera. Ho ricevuto tantissime segnalazioni con tanto di foto e mi hanno raccontato quello che succede su quella tratta. In un paese civile dovrebbe essere inaccettabile ma si sa siamo in Italia, siamo a Ventimiglia, “va tutto bene”. Io sono dalla parte dei miei concittadini, vogliamo risposte, io per primo come amministratore mi sento chiamato in causa e quando vengo fermato per strada voglio dare soluzioni».