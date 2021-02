Ventimiglia. Sono iniziati i lavori per rendere pedonale via Aprosio, nel cuore di Ventimiglia. Dopo via Hanbury, prima isola pedonale della città realizzata dalla prima amministrazione Scullino, è ora in corso la terza pedonalizzazione che aggiunge una parte importante del mosaico al progetto di riqualificazione urbana dell’area denominata “il salotto di Ventimiglia”.

A breve partirà anche la pedonalizzazione di via Ruffini e dell’adiacente via Biamonti (ex Privata Firenze).

La spesa complessiva già deliberata e stanziata, comprendente l’allargamento dei marciapiedi di via Roma, ammonta a complessivi euro 1.500.000.