Ventimiglia, nuovo impianto di illuminazione per via Gallardi. Scullino: «A breve via ai lavori»

Ventimiglia. É stata approvata con determinazione n.86 del 28 gennaio 2021, la realizzazione del tanto atteso nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Gallardi tratto all’altezza tra i civici 118 e 221. I lavori sono stati affidati a Enel Sole per l’importo di Euro 38.218,00 oltre Iva al 10%.

Lo annuncia il sindaco Gaetano Scullino che da tempo ricercava una soluzione al problema di quel tratto di strada buio. «Maggiore luce e maggiore sicurezza – sostiene il Sindaco – , è da tempo che gli abitanti della zona aspettavano questo intervento e adesso anche questo è stato previsto. A breve la partenza dei lavori».