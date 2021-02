Ventimiglia, è morta a 68 anni Giuseppina “Pina” Sortino

Ventimiglia. E’ morta all’ospedale di Imperia, dove era ricoverata da due settimane, Giuseppina Sortino, 68 anni, per tutti “Pina”. La donna, residente a Ventimiglia, da qualche mese lottava contro un tumore al seno, scoperto troppo tardi, che non le ha lasciato scampo. Pina era molto conosciuta anche a Bordighera: per tutta la vita, fino al 2006, infatti, ha lavorato come ausiliaria socio sanitaria all’ospedale Saint Charles.

I funerali avranno luogo alle 11 di lunedì 15 febbraio, presso la chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia. Lascia il marito Antonio, le figlie Patrizia e Tiziana e i generi Luciano e Francesco. Fra un mese Pina sarebbe diventata nonna per la terza volta: la figlia Tiziana è infatti all’ottavo mese di gravidanza. Purtroppo, però, la donna non potrà conoscere il primo nipotino.

La famiglia chiede opere di bene a favore della Lega contro i tumori al seno al posto dei fiori per le esequie.