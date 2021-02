Ventimiglia, donazione in memoria di Giuseppina Magliocchetti: i ringraziamenti della Spes

Ventimiglia. A nome del direttivo della Spes, il presidente Matteo Lupi, rivolge il suo ringraziamento per la donazione di € 450,00 effettuata alla Spes in memoria di Giuseppina Magliocchetti, recentemente

scomparsa a Ventimiglia. Come da richiesta dei familiari più stretti, infatti, in luogo di fiori, amici e parenti hanno mostrato la loro vicinanza nel lutto con offerte alla Spes.

«Destineremo questa risorsa a favore di un progetto di agricoltura sociale che ci sta molto a cuore – dichiara Matteo Lupi – Stiamo infatti incrementando il nostro lavoro di inclusione per persone fragili in zona Gianchette dove una famiglia ha messo a disposizione della Spes dei terreni ad uso agricolo».

La SPES è un’associazione di genitori nata nel 1996 su iniziativa di parenti e amici di persone con disabilità. Gestisce due centri diurni socio riabilitativi, il progetto “dopo di noi” e la Casa Famiglia “il Sorriso” in frazione Varase di Ventimiglia.