Ventimiglia, centro per migranti: scendono in campo anche i Radicali

Ventimiglia. Raccolta firme pro migranti a Ventimiglia. Venerdì 5 febbraio, dalle 10 alle 16, il Gruppo Radicale Adele Faccio – GRAF allestirà un banchetto all’angolo tra via Repubblica e via Roma per chiedere la riapertura di un centro di accoglienza migranti nella città di confine.

Il Graf ha infatti aderito all’iniziativa di Alternativa Intemelia che, insieme ad altre associazioni, si batte per la creazione di un centro che assista gli stranieri presenti a Ventimiglia, per dar loro un’alternativa alla strada.

Nella petizione viene inoltre richiesta la riapertura h24 delle toilette all’interno della stazione ferroviaria, in modo che i migranti possano usufruire, gratuitamente, dei servizi igienici.