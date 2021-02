Ventimiglia. A partire da domani, mercoledì 17 febbraio, verranno intensificati i controlli alle frontiere con la Francia. La decisione, giunta in queste ore su input del prefetto di Imperia, Alberto Intini, è stata presa nel corso di un vertice tra le forze di polizia che operano al confine, compresi le polizie locali di Ventimiglia e Sanremo.

A poche ore dall’ingresso in massa dei francesi, che domenica scorsa hanno valicato la frontiera per affollare i ristoranti rimasti aperti nonostante l’area arancione, una task force è pronta a monitorare gli ingressi dalla Francia, anche quelli al valico autostradale. Previsti controlli anche agli svincoli di Bordighera e Sanremo. Chi supera i confini nazionali deve farlo con un giustificato motivo, che sia di lavoro, studio o salute.

I controlli non saranno però sistematici per non violare l’accordo di Schengen: l’Italia, infatti, non ha chiuso la frontiera, motivo per cui le forze di polizia non possono controllare ogni veicolo in transito.