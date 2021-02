Ventimiglia. Una decina di auto depredate a Roverino, spaccate nei locali e almeno un furto riuscito all’interno di una attività commerciale del centro cittadino: è il bilancio di quanto accaduto la notte tra venerdì e sabato a Ventimiglia. Dopo le denunce della scorsa settimana, presentate da numerosi esercenti della città di confine, continuano i furti e i tentati furti a Ventimiglia.

La scorsa notta, in particolare, a Roverino ignoti avrebbero infranto i cristalli di circa dieci auto parcheggiate lungo la strada statale 20, rubando qualsiasi cosa trovata all’interno. Sempre a Roverino, stando a quanto si apprende, i malviventi sono riusciti ad entrare anche in una farmacia.

Nella notte, poi, un colpo è stato commesso nel negozio “Cose da cani“, al civico 1A della centralissima via Roma. A colpi di spranga, raccontano alcuni testimoni, i ladri hanno sfondato il vetro esterno (antisfondamento) del negozio, per poi prendere a calci la porta ed entrare per portarsi via il fondo cassa e qualche collare per i cani.

L’autore del furto, in questo caso, sarebbe già stato preso dalle forze dell’ordine: sembra trattarsi di un africano che avrebbe dichiarato di aver agito per fame.

Nei giorni scorsi, ad aver subito furti sono stati diverse attività del centro cittadino, tra cui la pescheria Mare Nostrum di via Roma, il vicino Caffè Paris, in via della Repubblica, il Tondo Caffè, sempre in via Roma, il Galeone di via Dante Alighieri. E poi tentati furti all’Euro Outlet di via Ruffini e, tra gli altri, al “Ristobar da Gio“. In quest’ultimo caso i due presunti ladri sono stati fermati dai carabinieri: si tratta di due tunisini da tempo residenti nel genovese.