Ventimiglia, «Aiutateci a trovare una casa per i gatti randagi». L’appello de “La tribù dei gatti”

Ventimiglia. Un’intervista speciale, perché dedicata ai nostri amici a quattro zampe, quella di Stefania Rossi a Franca Guglielmi: presidente de “La tribù dei gatti“, associazione di Ventimiglia dedita alla cura e alla tutela dei gatti randagi nata dall’amore di Franca per i mici meno fortunati, quelli che non hanno ancora trovato o non troveranno mai una famiglia tutta per loro.

L’associazione è infatti nata nel 2019 dall’idea di Franca Guglielmi, che dopo anni di lavoro aveva raggiunto la meritata pensione, condivisa con alcune amiche gattare già attive da tempo nel volontariato. Franca, infatti, da anni accoglie nella sua casa in campagna moltissimi mici e da quando è in pensione ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo alla cura delle colonie, aiutando anche le persone che hanno bisogno di far sterilizzare i gatti, oltre a far adottare molti mici e, non ultimo, fare da balia per i micetti orfani.

Ma Franca ha un sogno, quello di trovare una casa per i gatti di strada e per quelli che vengono abbandonati: per questo Stefania Rossi l’ha invitata negli studi di Riviera24, per accogliere e rilanciare il suo appello e contribuire a trovare un terreno che possa accogliere Franca, i volontari gattofili e, soprattutto, i gatti.

Chiunque possa segnalare un terreno da acquistare in zona Ventimiglia e dintorni (entroterra), Camporosso o zone limitrofe può contattare l’associazione attraverso la pagina Facebook o scrivendo alla mail latribudeigattiodv@gmail.com