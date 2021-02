Vendere casa ai russi, ecco a chi rivolgersi: i consigli dell’agenzia AΖAROVS

Sanremo. Hai un immobile nella Riviera dei Fiori o in Costa Azzurra e sogni di fare il grande affare? Rivolgiti al mercato russo affidandoti ad Azarovs.it.

A due passi dal Casinò di Sanremo e dalla chiesa Russa, l’agenzia ΛΖΛROVS è leader nell’intermediazione immobiliare tra Italia e Francia meridionale con la Russia. Il suo fondatore, Aleksei Azarov, vanta anni di esperienza e professionalità nel settore. A lui ci siamo rivolti per scoprire come concludere il grande affare nell’arco di un paio di mesi.

Azarov, cosa fate quando ricevete la richiesta di un immobile da vendere?

«Per prima cosa facciamo un sopralluogo e, se rispecchia i nostri standard di selezione, realizziamo riprese video (rigorosamente in qualità 4k) fruibili dalla clientela sul nostro canale youtube, primo in assoluto come numero di visualizzazioni tra gli operatori che trattano sul mercato immobiliare in lingua russa. A questo punto, ci rivolgiamo al nostro studio notarile di fiducia per l’impostazione della procura speciale di vendita che permetterà al cliente russo di firmare l’atto a distanza, senza dover venire in Italia. La procura speciale è un documento fondamentale che ci permette di avviare le pratiche a scelta presso il consolato italiano a Genova, il tribunale di Imperia o direttamente presso l’ambasciata italiana a Mosca».

Ipotizziamo che un cliente russo sia interessato all’immobile, cosa deve fare?

«Il cliente russo interessato a un nostro immobile non deve fare altro che contattarci e noi glielo mostreremo garantendogli la massima qualità e professionalità. Su richiesta possiamo organizzare una visita a distanza dell’immobile con un collegamento in videocall. In questo modo facciamo vedere tutti i particolari della casa come se il cliente fosse sul posto, rispondendo al contempo alle domande del momento. Se l’immobile piace, inviamo per prima cosa la documentazione catastale in Russia, accuratamente tradotta dai nostri esperti. Visure catastali, planimetria e anche il prospetto delle spese condominiali quando si tratta di appartamenti. Vogliamo che i clienti si possano fare un’idea chiara fin da subito».

La prima firma quando arriva?

«La prima firma arriva con la sottoscrizione della proposta di acquisto del nostro cliente russo. Entro 10 giorni, il cliente deve versare il 10% dell’importo di vendita al proprietario dell’immobile e il restante 90% su un conto corrente gestito dal nostro studio notarile di fiducia. Questa è una prassi consolidata, mutuata da quella in uso in Francia, che adottiamo a tutela sia della parte venditrice che di quella compratrice.

Se tutto va a buon fine, andiamo personalmente a registrare la proposta d’acquisto all’Agenzia delle Entrate. Successivamente viene fissata una data per la stipula dell’atto che avviene di norma a distanza, grazie proprio alla procura speciale che siamo in grado di predisporre in lingua russa secondo i formulari dell’ambasciata italiana a Mosca. Incaricato di firmare materialmente l’atto per conto del cliente russo sarà un nostro dipendente.

Rivolgendoci ad un mercato che abbraccia la Costa Azzurra, il nord Italia e anche la Germania, l’agenzia si occupa direttamente delle traduzioni in lingua Russa, Italiana, Francese, Inglese e Tedesca. La validità legale della procura speciale viene attestata dagli operatori dell’ambasciata moscovita, in alternativa – a scelta del venditore – dal consolato russo a Genova o dal tribunale di Imperia. Con l’apostille dell’ambasciata il documento assume validità legale a tutti gli effetti in entrambi i Paesi coinvolti nella compravendita. La procura speciale non è necessaria, invece, per i clienti russi che risiedono nell’Unione Europea».

Quali sono le tempistiche che siete in grado di garantire?

«L’agenzia ΛΖΛROVS ha ormai un’esperienza consolidata che le permette di garantire un tempo di circa due mesi per le procedure burocratiche. Gli stessi tempi vengono rispettati anche per le vendite di immobili localizzati in Francia e a Monaco».