Vela, webinar Fiv sul regolamento di regata

Genova. Verso la ripresa delle regate, il Settore Formazione UDR della Federvela organizza un importante appuntamento formativo dedicato al Regolamento di Regata e sulle modifiche alla versione 2021-2024 della Racing Rules of Sailing.

Il webinar ha come relatori i due giudici internazionali Luigi Bertini e Giorgio Davanzo, entrambi delegati italiani in World Sailing, sarà trasmesso in diretta dagli uffici federali di Genova e sarà introdotto dal presidente FIV Francesco Ettorre. Nel backstage del webinar collaboreranno altri due giudici internazionali, Tito Morosetti e Claudio Uras.

Il live webinar FIV sul Regolamento di Regata sarà visibile sulle pagine Youtube e Facebook della FIV venerdì 12 febbraio dalle 18 ed è aperto a tutti.