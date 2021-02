Vandali in azione alla stazione di Imperia, il caso oggetto di un’interpellanza in consiglio comunale

Imperia. Scrive un’interpellanza il consigliere comunale Enrica Chiarini, in merito agli atti di vandalismo nel parcheggio della stazione di via Argine Destro: «Considerato che la zona in oggetto definita risulta molto frequentata da cittadini, pendolari e turisti. Tenuto conto della scarsa illuminazione di tale parcheggio con conseguente potenziale criticità in ordine alla sicurezza pubblica. Considerato che si sono verificati episodi di vandalismo ai danni delle vetture ivi parcheggiate. Vista l’assenza di telecamere di videosorveglianza all’interno del parcheggio. Con la presente chiede un intervento dell’Amministrazione al fine di rendere più sicura l’area mediante una maggiore illuminazione e l’istallazione dell’impianto di videosorveglianza».