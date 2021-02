Vallecrosia, torna a colpire il ladro di zucchine e carciofi. Il messaggio dell’azienda derubata: «Non comprate da lui»

Vallecrosia. «Purtroppo ci risiamo. Il personaggio è sempre lo stesso, non ha più auto perché gli sono state sequestrate e adesso va in giro con lo scooter. Anche il vizio, però, è sempre lo stesso. Chiediamo a tutti i nostri clienti di Sanremo (perchè è da quelle parti che risulta attivo al momento) di diffondere la notizia, e di EVITARE di acquistare qualsiasi prodotto da lui che si presenta come grossista (?????), visto che tutto quello che propone di vendere con il solito sistema del porta a porta è il risultato di fatiche altrui». A scriverlo è l’azienda agricola Amalberti, più volte derubata dal solito finto coltivatore, che la notte si impossessa dei frutti del lavoro di altri, molto spesso zucchine e carciofi, e la mattina vende la merce rubata a ristoranti e privati.

«Vi chiedo cortesemente di segnalarmi con un messaggio privato la sua presenza – aggiunge il titolare dell’azienda, Moreno Amalberti – Bisogna evitare che si verifichi nuovamente quanto è successo lo scorso anno. Grazie per il Vostro prezioso aiuto».