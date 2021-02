Vallecrosia, mercoledì delle Ceneri alla Rsa Casa Rachele

Vallecrosia. Come è noto, a causa della pandemia in corso, gli accessi alle RSA e alle Case di Riposo non sono consentiti. Anche le celebrazioni liturgiche all’interno delle strutture sono ormai sospese da circa un anno. Per questo, in occasione del Mercoledì delle Ceneri, il monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia – San Remo, ha dato l’opportunità, ad un operatore idoneo delle strutture del territorio della diocesi di impartire le sacre

ceneri precedentemente benedette nelle chiese parrocchiali.

Per la RSA Casa Rachele di Vallecrosia il servizio è stato svolto dal direttore Mauro Vicenzi che, accompagnato in preghiera dalla coordinatrice Roberta Pastorino e dagli operatori in turno, ha guidato la celebrazione e imposto le Sacre Ceneri agli ospiti della struttura.

Il presidente della Fondazione Rachele Zitomirski, il consiglio di amministrazione e il direttore, unitamente agli ospiti e a tutto il team della RSA Casa Rachele ringraziano il monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia –

San Remo, per aver espresso in questo modo la sua personale vicinanza a tutti gli ospiti e per la benedizione impartita.

«I nostri cari ospiti seguono ogni domenica la Santa Messa in televisione e si raccolgono in preghiera ogni giorno per recitare il Santo Rosario, ma la felicità sul loro volto e le espressioni di gioia, nel ricevere le Ceneri, sono state per tutti gli operatori di Casa Rachele motivo di commozione. Dopo lunghi mesi, finalmente, gli ospiti si sono potuti così avvicinare ad un rito in presenza.

Il vescovo ha anche richiesto alle RSA di comunicare i nominativi di alcuni operatori che, presentati dai rispettivi parroci, riceveranno il mandato di portare la Santa Comunione agli ospiti fino al termine della pandemia» – fa sapere la Rsa.