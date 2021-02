Vallebona. Nuovi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Sono stati infatti sostituiti, nei punti raccolta, i vecchi bidoni danneggiati con dei nuovi caratterizzati dall’apertura manuale dall’alto.

I cassonetti sono destinati per l’indifferenziata e l’umido (che vengono svuotati al mattino presto il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato), per la carta e il cartone (svuotati il martedì e il giovedì) e per la plastica (svuotati il lunedì e il giovedì). Gli ingombranti, invece, si possono portare in discarica tutti i giorni a Camporosso in località Cian de Ca dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 oppure a Vallebona in viale Repubblica il secondo martedì di ogni mese dalle 6,30 alle 9,30 o il terzo sabato di ogni mese dalle 9 alle 10 in località Madonna della Neve.

Foto 2 di 2



Una soluzione transitoria in attesa che il paese entri a far parte dell’ambito unico, insieme ai 18 Comuni del comprensorio, che prevede un sistema più moderno, automatizzato e mirato riguardo al conferimento dei rifiuti che verranno processati e riciclati secondo i principi di eco compatibilità.