Valle Prino e San Lorenzo, dal 5 febbraio al via i prelievi itineranti di Asl1

Imperia. L’Asl1 al servizio del territorio e del cittadino, soprattutto per le fasce più anziane della popolazione. Al via da venerdì 5 febbraio l’attività di prelievo itinerante per i comuni della zona della Valle Prino e della Valle del San Lorenzo. L’obiettivo è quello di garantire, una giornata alla settimana, la possibilità di poter fare le analisi, presso quei comuni che non hanno un punto di prelievo e una popolazione prevalentemente anziana.

Così il camper di Asl1, sul quale effettuare il prelievo, sarà a disposizione della cittadinanza, previa prescrizione del medico di famiglia, nei seguenti comuni, dalle 8 alle 9, nelle seguenti giornate, con l’indicazione delle aree di attesa:

Dolcedo (c/o ambulatorio medico), il 5/2/21 – 12/3/21 – 16/4/21

Pietrabruna (c/o ambulatorio medico Pietrabruna), il 12/2/21 – 19/3/21 – 23/4/21

Prelà (c/o palazzo comunale), il 19/2/21 – 30/4/21

Vasia (c/o parcheggio antistante negozio alimentari), il 26/3/21

San Lorenzo al Mare (c/o Bocciofila San Lorenzo al Mare), il 26/2/21 – 7/5/21

Civezza (c/o ambulatorio medico di Cipressa), il 9/4/21

Costarainera (c/o ambulatorio medico di Costarainera), il 5/3/21 – 14/5/21

Cipressa (c/o ambulatorio medico di Cipressa), il 9/4/21