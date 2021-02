Vaccinazione per frontalieri, le indicazioni della Confartigianato della provincia di Imperia

Imperia. La Confartigianato della provincia di Imperia ricorda a tutti i frontalieri che l’Asl, in relazione alla campagna di vaccinazione dedicata a questa tipologia di lavoratori vista la difficile situazione sanitaria presente oltreconfine, ha organizzato per coloro che si sono già prenotati sul sito www.asl1.liguria.it un’intensificazione del servizio nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio, presso il Centro Polivalente Giovanni Falcone in località Bigauda a Camporosso.

Chi non avesse ancora proceduto, può effettuare la prenotazione per le successive giornate che saranno individuate seguendo le istruzioni e utilizzando il modulo di autocertificazione predisposto dall’ASL (da inviare insieme ai documenti all’indirizzo mail: frontalieri.vaccino@asl1.liguria.it). Dopo aver ricevuto la risposta, contenente le indicazioni e la data per la somministrazione del vaccino, ci si potrà recare presso la struttura indicata con la documentazione richiesta debitamente compilata.

Le modalità di questo fine settimana, per coloro che si sono già prenotati, saranno le seguenti:

Per coloro il cui cognome inizia con la lettera:

– A presentarsi sabato 27 dalle 8 alle 9;

– B presentarsi sabato 27 dalle 9.30 alle 12

– C presentarsi sabato 27 dalle 12.30 alle 18

– D presentarsi sabato 27 dalle 18.30 alle 19.45

– dalla F alla G: presentarsi sabato 27 dalle 20 alle 21

– dalla H alla K: presentarsi sabato 27 dalle 21 alle 23

Per coloro il cui cognome inizia con la lettera:

– L: presentarsi domenica 28 dalle 8 alle 9

– M: presentarsi domenica 28 dalle 9.30 alle 12

– dalla N alla P: presentarsi domenica 28 dalle 12.30 alle 15

– R: presentarsi domenica 28 dalle 15.30 alle 16.30

– S: presentarsi domenica 28 dalle 16. 30 alle 18.30

– dalla T alla Z: presentarsi domenica 28 dalle 18.30 alle 20.

Tale convocazione riguarda le persone con età inferiore ai 65 anni. Gli over 65 riceveranno un apposito invito. Questa organizzazione è legata al numero di prenotazioni ricevute. Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni, la Confartigianato invita i lavoratori di rispettare le fasce orarie indicate, cercando di evitare assembramenti. Sarà necessario presentarsi muniti di tesserino sanitario e consenso informato.