Tour de la Provence, il dianese Niccolò Bonifazio arriva ottavo nella quarta tappa

Diano Marina. Niccolò Bonifazio ha chiuso il Tour de la Provence piazzandosi ottavo nella quarta tappa.

Bonifazio, che corre per il team Total Direct Energie, ha affrontato quattro frazioni (da Aubagne a Six-Fours-les-Plages, da Cassis a Manosque, da Istres a Mont Ventoux/Chalet Reynard e da Avignon a Salon-de-Provence) per un totale di 667 chilometri fino all’arrivo in quota sul Mont Ventoux.

Il giovane ciclista dianese, dopo aver affrontato le quattro tappe, è giunto ieri a Salon-de-Provence dove ha conquistato un bel piazzamento.

(Foto da Instagram di Niccolò Bonifazio)