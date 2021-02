Torna il freddo intenso in Liguria, allerta neve nel centro e levante

Genova. Dopo le ultime schiarite in mattinata sul centro Levante la Liguria si prepara a un veloce peggioramento dalle caratteristiche decisamente invernali. Una perturbazione diretta verso il centro Italia coinvolgerà in parte anche la nostra regione richiamando aria molto fredda di origine artica . Sono attese precipitazioni nevose nelle zone interne, con i fiocchi che potranno spingersi localmente anche lungo la costa oltre a una forte diminuzione delle temperature. ARPAL ha, dunque, emanato l’allerta gialla per neve sui versanti padani della regione (ZONE D ed E).

L’ALLERTA SCATTERA’ ALLE 17 DI OGGI VENERDI’ 12 FEBBRAIO E SI CONCLUDERA’ ALLE 2.00 DI DOMANI, SABATO 13 FEBBRAIO.

Nelle prossime ore, dunque, assisteremo ad un’importante diminuzione delle temperature mentre le prime precipitazioni sono attese nel pomeriggio e si prevede siano sotto forma di spolverate nevose a quote collinari e deboli nevicate nelle zone interne di tutta la regione. Saranno possibili locali sconfinamenti costieri con fiocchi di neve o nevischio, più probabili in serata su savonese e genovese. I fenomeni saranno in esaurimento nel corso della notte ma protagonisti diventeranno il vento settentrionale, con raffiche di burrasca o burrasca forte, e il freddo intenso percepito, con gelate diffuse non solo nell’entroterra ma localmente anche sui versanti marittimi (necessaria, dunque, attenzione sulle infrastrutture sensibili come i tracciati autostradali). Sabato 13 e domenica 14 saranno due giornate soleggiate ma molto fredde, con temperature minime che potranno scendere sotto zero anche lungo la costa.

Alcuni dati, infine, relativi alle temperature. La minima della notte è stata registrata a Pratomollo (Borzonasca, Genova, oltre 1300 metri di quota) con -3.2. Alle 12, invece, il valore più basso, -4.0, si registra a Monte Settepani (Osiglia, Savona, 1375 metri) con -4.0. Queste le temperature, sempre alle 12, in altre stazioni della rete Omirl: Sanremo 11.9, Imperia 11.0, Triora 5.5, Alassio 11.1, Savona Istituto Nautico 7.2, Cairo Montenotte 3.1, Sassello 2.0, Genova Centro Funzionale 7.8, Busalla 2.4, Chiavari 11.4, Santo Stefano d’Aveto 2.6, Varese Ligure 5.7, La Spezia 7.7.

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall’avviso meteo emesso questa mattina:

Oggi venerdì 12 febbraio: progressivo calo delle temperature e della quota neve su tutta la regione, attesa al suolo al suolo su D da metà giornata e su E e nell’interno di ABC nel corso del pomeriggio. In serata zero termico intorno ai 100-200 m anche sulle zone costiere. Dal pomeriggio deboli precipitazioni nevose a tutte le quote su DE e nell’interno di ABC; locali sconfinamenti costieri con fiocchi di neve o nevischio, più probabili su B. Rinforzo dei venti settentrionali tra forti e di burrasca anche rafficati; dalla serata disagio per freddo diffuso.

Domani sabato 13 febbraio: deboli nevicate residue nelle prime ore della notte su DE. Nella notte gelate nelle zone interne, possibili localmente anche sulle zone costiere di BC. Venti settentrionali di burrasca su D anche rafficati, di burrasca forte su ABCE con raffiche anche superiori ai 100 km/h. Elevato disagio per freddo sia nelle zone interne sia in quelle costiere.

Dopodomani domenica 14 febbraio: in mattinata venti settentrionali fino a forti, localmente rafficati, ed elevato disagio per freddo su tutta la regione.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa, B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno, C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla, D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida, E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. Nelle immagini la cartina con la distribuzione dell’allerta, la scansione oraria e la mappa della Liguria con la distribuzione delle temperature alle ore 12.