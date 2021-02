Sanremo. L’agenzia “Tecnocasa Sanremo Casinò”, attiva da 15 anni sul mercato della Città dei Fiori, sotto il coordinamento di Luigi Ragone, si è trasferita in via Roma 26, in locali più ampi per accogliere uno staff in fase di espansione.

«Da sempre Tecnocasa ed i suoi affiliati – spiegano dall’agenzia – investono nei giovani, da avviare alla professione di agente immobiliare. Nuove leve destinate, dopo formazione interna ed esterna, alla direzione ed apertura di nuove sedi».