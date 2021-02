Taggia. Momentaneamente sospese, a causa delle avverse condizioni meteo e del mare agitato per il forte vento, le ricerche dell’82enne Marino Storchi, dato per disperso ieri quando il suo gozzo a motore è stato trovato spiaggiato sul litorale di Bussana, ancora in movimento e con la marcia inserita.

L’anziano, ex titolare del bar Angela di Taggia, era uscito in mare a bordo della sua imbarcazione ieri mattina e poi, di lui, si è persa ogni traccia.

Le operazioni di ricerca, che vedono impegnate squadre a terra, in mare, e l’elicottero della Guardia Costiera con l’ausilio dei vigili del fuoco, riprenderanno domani.