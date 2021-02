Taggia, non funzionano più. Sostituzione in vista per le telecamere turistiche sul lungomare di Arma

Taggia. Tre telecamere oramai vecchie e rotte verranno sostituite. Si tratta delle apparecchiature, posizionate sul lastrico solare dell’hotel Svizzera sul lungomare di Arma. La loro istallazione risale al 2004 e non funzionano più.

Ripararle, inoltre, costerebbe più che comprarle nuove. E così sarà: verranno acquistate due camere al posto di tre e, con i sistemi di supporto compresi, la spesa affrontata dalle casse comunali sarà di poco inferiore ai mille euro. I dispositivi sono quelli che forniranno le riprese, come già accadeva per per quelli da sostituire, per il sito turistico dell’Ente tabiese.