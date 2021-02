Taggia. Sono proseguite, al momento senza esito, fino a sera le ricerche di Marino Storchi, 82 anni, dato per disperso stamane dopo che sul litorale di Bussana è stata trovata la sua imbarcazione spiaggiata, ma ancora in movimento e con la marcia inserita, senza di lui alcuna traccia.

L’uomo, ex titolare del bar Angela di Taggia, ora gestito dalla figlia, era uscito in mare a bordo del suo gozzo a motore. Non si esclude che l’anziano sia stato colto da un malore e poi caduto in acqua. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella che un’onda lo abbia fatto precipitare dalla barca.

Per tutta la giornata lo hanno cercato i militari della Guardia Costiera a bordo della motovedetta. Ricerche sono state effettuate anche con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco presenti anche con le moto d’acqua e il personale a terra, mentre i sommozzatori della Guardia Costiera provenienti da Genova hanno scandagliato il fondale. Le ricerche, terminate con l’imbrunire, proseguiranno domani mattina.