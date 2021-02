Città storica, ricca di monumenti e antiche tradizioni, Taggia è un luogo incantevole dove trascorrere il giorno di San Valentino. E quest’anno, perché non sorprendere la persona amata acquistandole un regalo in uno dei tanti negozi tabiesi?

Ricco di piccole attività commerciali, il comune rivierasco, con le frazioni di Levà e Arma di Taggia, è una vera e propria galleria a cielo aperto. Dalle vie principali a quelle più nascoste, è possibile trovare una caleidoscopio di negozi e attività dove l’esperienza di acquisto sarà animata da un contesto storico di grande rilievo e incentivata dai saldi invernali 2021 (vedi il video con i testimonial Ilaria Salerno e Luca Di Girolamo).

La frazione costiera di Arma di Taggia ospita le realtà più diverse, per una giornata di shopping con la propria lei o il proprio lui davvero unica. Ci si potrà perdere nelle boutique delle marche di abbigliamento e calzature più prestigiose o dedicarsi qualche momento di relax in uno dei centri dedicati al benessere e alla cura della persona: un regalo che le donne apprezzeranno certamente! Per chi, invece, desidera un cadeau fuori dal comune, la terza domenica di ogni mese (in primavera e estate), in via Lungo Argentina, ci si imbatte in un sorprendente mercatino di curiosità e antiquariato. E mentre la propria lei è alla ricerca del regalo perfetto, potrete attenderla concedendovi una pausa di gusto all’interno di uno dei tanti bar e locali che costellano il paese.

Dalla costa, in pochi minuti di auto, ma anche a piedi o in bicicletta, si raggiunge Levà, dove è possibile assaporare profumi e colori di un tempo. A farla da padrona sono caratteristiche botteghe storiche, con prodotti alimentari e non solo. Qui, infatti, si apre la principale area dei servizi, con farmacie, supermercati e tanto altro.

Dirigendosi ancora verso le montagne, si viene accolti dall’affascinante Taggia. Inserita nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, Taggia offre giornate immersi in un’atmosfera di altri tempi. Nel piccolo borgo medioevale i prodotti tipici si assaporano nei deliziosi locali che si aprono dentro i caratteristici carruggi liguri, saprà regalarvi momenti magici che colpiranno il cuore della persona amata. Da scoprire a piedi o in bici, a Taggia si possono ancora incontrare i bambini che giocano nelle piazze o le coppiette sedute sulle panchine. Da non perdere, gli aperitivi accompagnati da prodotti locali, come i Canestrelli, croccanti, deliziosi e leggermente salati, o le pregiate olive taggiasche. Delizierete il vostro palato e sosterrete anche i piccoli commercianti che rappresentano la storia e le radici della cittadina.

A San Valentino Taggia vi regala un contesto speciale, dove fare shopping di alta qualità senza rinunciare a quella cortesia, professionalità e fiducia che solo il negoziante sotto casa è capace di offrire. Come recita lo slogan della campagna voluta dall’amministrazione comunale: “Scegli la cortesia e la qualità dei commercianti di fiducia. Tieni viva la tua città. Compra sotto casa”.

