Superbonus 110%, Tosi: «Ci fa piacere sapere che Toti apprezza uno dei cavalli di battaglia del M5s»

Genova. «Ringraziamo il presidente di Regione Liguria per essersi speso per il Superbonus 110%, da lui definito (citiamo puntualmente le sue parole) “un esempio concreto e funzionale delle politiche di cui abbiamo bisogno per il rilancio del sistema” e “una parte di quello che dovremo fare nel prossimo futuro costruendo un sistema coerente di strumenti per far ripartire l’Italia e l’Europa”.

Unico neo: la memoria (selettiva?) di Toti che, intervenendo in videoconferenza al convegno Superbonus 110% organizzato dal Laboratorio ConFinE dell’Università di Genova, ha (convenientemente?) tralasciato di citare chi si è battuto per quella misura. Ad ogni buon conto, immaginiamo che egli sia troppo impegnato a Roma per ricordarsi quisquilie come i nomi e i cognomi dei pentastellati che hanno dato il via a una manovra così “strategica per l’economia”. Dunque, lo perdoniamo ma non senza rammentargli che i Cinque Stelle cui egli dovrebbe rendere a Cesare quel che è di Cesare si chiamano Stefano Patuanelli e Riccardo Fraccaro.

Detto ciò, è proprio vero e noi lo diciamo da tempo: il Superbonus, frutto della lungimiranza del M5S, “contribuisce (e sono ancora parole di Toti) a iniettare risorse in un settore strategico per l’economia, l’edilizia, in una fase in cui l’investimento privato è diventato molto più fragile a causa delle incertezze sul futuro e in un contesto, quello europeo, già debole in partenza dal punto di vista economico. Inoltre, interviene su uno di quelli che devono essere i motori della nostra economia del presente e del futuro, ovvero il filone della transizione green”. Chapeau!» – dice Tosi del M5s.