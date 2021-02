Statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, al via gli interventi di consolidamento del corpo stradale

Cuneo. Avanzano gli interventi Anas di consolidamento della sede stradale con realizzazione di fondazioni profonde, nuovi cordoli in cemento armato e sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo le strade statali in provincia di Cuneo.

Mentre proseguono i lavori avviati in tratti saltuari lungo la statale 21 “del Colle della Maddalena”, a partire da lunedì 8 febbraio i tecnici hanno programmato l’avvio degli interventi per un tratto di circa 140 metri nel comune di Roccavione, tra il km 85,500 e il km 85,642 della statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”. Per consentire l’esecuzione delle attività sarà in vigore il senso unico alternato. La conclusione dei lavori è prevista entro il 26 marzo.

Sempre in provincia di Cuneo, Anas ha programmato l’installazione delle barriere laterali lungo la statale 28 “del Colle di Nava” in tratti saltuari tra località Frazione Barchi e Ponte di Nava, nell’ambito del territorio comunale di Ormea. Per l’esecuzione dei lavori, la cui ultimazione è prevista entro il 2 aprile, è in vigore il senso unico alternato.