Sport in Liguria, Ferro: «Finanziamenti fino a 30mila euro per associazioni e società sportive dilettantistiche»

Genova. «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) potranno accedere a finanziamenti a tasso zero grazie alla seconda misura del ‘Mutuo Liquidità’ dell’Istituto di credito sportivo». Lo annuncia l’assessore allo Sport Simona Ferro, che ha incontrato i rappresentanti dell’ente.

«Un’occasione per avviare il lavoro di aggiornamento della convenzione – precisa l’assessore – e proseguire così la fruttuosa collaborazione per sostenere il mondo dello sport». Prosegue quindi il lavoro congiunto di Regione Liguria e Ics per supportare dal punto di vista economico le realtà sportive locali, dopo il grande successo del fondo rotativo lanciato da Regione Liguria durante la prima fase dell’emergenza Covid, con una dotazione iniziale di 500mila euro e poi rifinanziato con ulteriori 500mila per evadere tutte le domande presentate.

La misura annunciata oggi consentirà alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche di accedere a finanziamenti a tasso zero per la durata massima di 10 anni, con un importo minimo di 3 mila euro sino ad un massimo di 30 mila, e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o rendiconto 2019. Tale misura è accessibile anche a chi ha già usufruito di un precedente finanziamento con la prima misura di liquidità varata dall’Istituto di credito sportivo: in questo caso per un importo pari alla differenza tra 30mila euro e il precedente mutuo, sempre nel limite del 25% dei ricavi del bilancio o rendiconto 2019.

«In questi mesi – conclude l’assessore Ferro – ho visto la sofferenza della società sportive dilettantistiche che, senza la possibilità di far allenare i non professionisti, hanno visto ridursi di oltre il 50% le iscrizioni e gli utenti. Questo genera molti problemi, uno dei quali è avere liquidità per pagare le spese di somma urgenza».

Da venerdì 5 febbraio 2021 le Asd e le Ssd iscritte al Registro CONI o alla sezione parallela CIP potranno registrarsi sull’apposito portale al sito www.creditosportivo.it, e seguire le indicazioni per la compilazione della richiesta.