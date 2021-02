Slalom Gigante a San Giacomo, under 10 baby femminile: terza Bianca Maria Migliardi dello Snow Team Sanremo

Sanremo. Si è svolto a San Giacomo di Rouberent il trofeo di Slalom Gigante “San Giacomo Cardini”, organizzato dall’omonimo Ski Club. La competizione è inserita nel quadro generale del Trofeo Pinocchio, per le promesse azzurre delle nevi e si è svolta domenica 14 febbraio.

Nella classifica delle società, affermazione del Grizzly Snow Team con 1492 punti, a seguire per il podio Sci & Snow Club Ceva con 1095 e più staccato l’Asd Ski Savona Club con 603. In tutto hanno concorso 13 società.

Tra gli individuali, nell’Under 8 Super Baby Femminile vittoria per Alice Martino dello Sci & Snow Club Ceva che supera un duo del Grizzly Team, costituito da Irene Lenzi -argento- e Greta Camperi -bronzo-. Nell’Under 8 Super Baby Maschile Carlo Costa dello Sci Club Entracque ha conquistato l’oro, secondo e terzo posto rispettivamente per Alessandro Bortesi dello Sci & Snow Club Ceva e Andrea Tocci dello Ski Club Savona Asd.

Nell’Under 10 Baby Maschile Pietro Campani dello Ski Club Savona si è aggiudicato la prima posizione, Filippo Marenco del Coordinamento Sci Club Va la seconda piazza, e Leonardo Tanzillo del Grizzly Snow il gradino di bronzo. Nell’Under 10 Baby Femminile doppietta per il Ceva grazie all’oro di Francesca Pera e all’argento di Anna Moretti, mentre Bianca Maria Migliardi dello Snow Team Sanremo è arrivata terza.

Nell’Under 12 Cuccioli Femminile doppietta per il Grizzly Snow Team grazie al primo posto di Cecilia Balbo e al secondo di Vivian Petrini, mentre Valentina Ferraiuolo del Coordinamento Sci Club Va si è piazzata terza. Nell’Under 12 Maschile Cuccioli nuova doppietta di categoria per il Grizzly Snow Team grazie a Giovanni Maria Copello e Federico Lissignoli, primo e secondo, mentre Davide Rocca del Coordinamento SC Va è arrivato terzo.

Nell’Under 14 Ragazzi Femminile ancora doppietta per il Grizzly Snow Team grazie all’oro di Laila Petrini e all’argento di Teresa Borgna, mentre Alice Pulido della Pratonevoso Gam ha impedito la tripletta. Nell’Under 14 Ragazzi Maschile Federico Fossati dello Ski Savona ha cinto l’oro, Giacomo Baldo del Grizzly l’argento, e Carlo Maria Migone dello Snow Club Ceva il bronzo.

Nell’Under 16 Allievi Maschile gradino più alto del podio per Tommaso Vacca della Prato Nevoso Gam, secondo posto per Samuele Tavoni dello Sci Club Agostino Bronzi, e alle loro spalle Umberto Librici dello Ski Club Savona. Nell’Under 16 Allievi Femminile si è imposta Silvia Madonna dello Sporting Alpi Marittime, Federica Toesca dello Sci Club Ski College si è aggiudicata la seconda piazza, Marta Milfa del Grizzly Team ha completato il podio.