Imperia. Ha preso il via anche in Asl1 il “Vaccine Silver Day”. Ecco le modalità di prenotazione per la vaccinazione Covid-19 in Asl1:

Prenotazione per gli over 80: modalità e tempi

Per effettuare la prenotazione in tutti i casi è necessario avere sotto mano la propria tessera sanitaria, con anche il proprio codice fiscale.

– prenotovaccino.regione.liguria.it. Attraverso pc, tablet o smarphone sarà possibile prenotare a partire dalle 23 del 15 febbraio collegandosi al sito. La parte informatica è attrezzata per gestire fino a 3mila richieste in simultanea e le relative code per quelle successive, con informativa agli utenti sui minuti di attesa

– Numero verde 800 938818. Sarà possibile prenotare attraverso il call center dalle 6 del 16 febbraio. Saranno operativi fino a 120 operatori in contemporanea. Il 16 e il 17 febbraio il call center sarà dedicato alla prenotazione delle vaccinazioni: non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni non urgenti

– Sportelli CUP di Asl1

– Sarà possibile prenotare il vaccino anche attraverso i medici di medicina generale e le farmacie, con cui sono in fase di formalizzazione specifici accordi.

Prenotazione intelligente

Per garantire la massima efficacia ed efficienza del sistema e minimi tempi di attesa per i cittadini nei primi giorni di prenotazione e nell’ottica di privilegiare l’età dei destinatari della vaccinazione è previsto che:

– il 16 febbraio sia consentita la prenotazione per gli over 90

– il 17 febbraio sia consentita la prenotazione anche agli over 85

– dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni

Al momento della prenotazione della prima dose di vaccino, verranno comunicati anche la data e l’orario per la somministrazione del richiamo, con la conferma della prenotazione che avverrà contestualmente alla somministrazione della prima dose.

Non devono effettuare la prenotazione:

– Gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio, che saranno contattati dalla Asl di appartenenza (13.049) al termine del ciclo vaccinale attualmente in corso.