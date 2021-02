Silver Vaccine Day, Carla Pastore la prima vaccinata a Sanremo: «Mai avuto paura del virus»

Sanremo. «Non ero preoccupata e ora che ho fatto il vaccino sto benissimo, esattamente come prima. Del Covid-19? Non mi ha mai fatto paura». A dirlo è Carla Pastore, 80 anni di Sanremo, la prima over80 vaccinata in provincia di Imperia stamani all’ospedale Borea di Sanremo nell’ambito del “Silver Vaccine Day“.

Per raggiungere il luogo dell’appuntamento, la signora Carla ha preso un taxi poco prima delle 9 e si è recata in ospedale. «Non sapevo che sarei stata la prima over80, né che il mio nome fosse stato estratto a sorte – ha detto – Sono orgogliosa ma anche stupita».