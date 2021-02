Siglate convenzioni tra Cisl Imperia Savona e due Atenei leader nel settore della formazione telematica

Imperia. Questa mattina, nei locali della prestigiosa Biblioteca Civica L. Lagorio, sede di Esami Pegaso, sono state siglate due importanti convenzioni tra la Cisl Imperia Savona e due Atenei leader nel settore della formazione telematica: l’Università Telematica Pegaso e l’Universitas Mercatorum – Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane.

«Il mondo del lavoro è in continuo, veloce cambiamento e le professionalità richieste devono essere sempre più qualificate e specifiche ed è per questo che c’è bisogno di formazione continua, di preparazione solida e di avere sul territorio un’ampia offerta formativa che permetta anche a chi non ha la possibilità di spostarsi e di assentarsi dal posto di lavoro di accedere a corsi di laurea, a master, a corsi di qualifica professionali, al conseguimento di CFU – afferma Claudio Bosio, segretario generale CISL Imperia Savona – Vogliamo dare ai nostri iscritti e alle nostre iscritte non solo una grande opportunità per accrescere cultura e competenze, ma anche la possibilità di migliorare la propria condizione professionale a condizioni agevolate rispetto a quelle previste normalmente. Per questo crediamo che le convezioni sottoscritte oggi possano incontrare le esigenze di alta formazione superiore di tanti/e iscritti/e».

Unipegaso Imperia è presente nel capoluogo di provincia da ottobre 2020 con sede presso la Biblioteca Civica Lagorio e fin da subito si è attivata per far conoscere le grandi potenzialità della formazione a distanza: poter seguire le lezioni in orari adatti alle proprie esigenze di vita e tutte le volte che si desidera, essere seguiti da un tutor, sostenere gli esami online e poter discutere la tesi presso la splendida Villa Grock sono elementi che vanno a impreziosire ulteriormente un’offerta accademica di elevato livello qualitativo con un approccio interdisciplinare spiccato.

Universitas Mercatorum – Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane – come UniPegaso Imperia, offre un ampio ventaglio di corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master, Dottorati di Ricerca, ecc. con un taglio ancora più legato al mondo del lavoro, favorendo un’interazione efficace tra la formazione e lo sviluppo di professionalità estremamente qualificate.

I direttori Carmine e Vincenzo Maffettone dichiarano che «la collaborazione tra la CISL Imperia Savona e le Università Telematiche Pegaso e Mercatorum di Imperia potrà garantire una crescita formativa personale e professionale a coloro che avranno la possibilità di intraprendere percorsi formativi, magari riprendendo corsi interrotti in passato, e nel contempo rappresenterà un’occasione per i soggetti firmatari per collaborare alla predisposizione di attività pianificate di alta formazione e di aggiornamento professionale; alla definizione di progetti di ricerca congiunti; allo sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori, i diversamente abili e gli anziani; all’avviamento di un servizio di Job Placement con la creazione di un tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro; all’attivazione di stage e tirocini mirati alle esigenze del territorio.

Tutti gli iscritti e le iscritte CISL Imperia Savona che si rivolgeranno presso la sede di Imperia potranno usufruire di tariffe agevolate ed offerte esclusive. Per informazioni e iscrizioni sarà possibile contattare la segreteria di UniPegaso Imperia al num. 0183680958, alla mail infosedeimperia@unipegaso.it oppure recarsi di persona in Piazza De Amicis 7 a Imperia».