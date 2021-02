Servizio civile in Croce d’Oro, come e dove farlo nella provincia di Imperia

Cervo. C’è ancora qualche giorno di tempo per le iscrizioni al Servizio Civile Regionale (Garanzia Giovani – Misura 6) per ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni. Il progetto dura 6 mesi, 25 ore la settimana per un rimborso di circa 439€ mese.

I ragazzi, dopo adeguata formazione, saranno inseriti nelle attività di assistenza, trasporto e soccorso sanitario dell’associazione. Per maggiori informazioni chiamare al 0183408926 o rivolgersi da una delle sedi della Croce d’Oro in Via N.Sauro 22 o Imperia Via Agnesi 8. Scadenza per le iscrizioni il 15 febbraio.