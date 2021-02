Serie D, Imperia-Saluzzo: i convocati nerazzurri

Imperia. Turno infrasettimanale per Asd Imperia che, oggi, al ‘Nino Ciccione’ ospiterà il Saluzzo. Il fischio d’inizio della 18° giornata di serie D, girone ‘A’, avverrà alle 15.

La direzione dell’incontro è stata affidata al signor Stefano Striamo, della sezione di Salerno, assistito dai signori Lorenzo Dario Puccini, di Pontedera, e Filippo Pignatelli, di Viareggio.

Grazie all’enciclopedia online nerazzurra ‘Imperia calcio…storia di un amore’ risaliamo ai sei precedenti tra le due squadre. I primi risalgono all’immediato post-guerra, stagione 1947-48, con i nerazzurri che strapparono un pari in Piemonte e vinsero agilmente in casa per 4-1. Cronologicamente, i nerazzurri sono i detentori degli ultimi due confronti, risalenti alla Serie D 2007-08, con uno 0-1 in Piemonte e un 2-1 nel ritorno al ‘Ciccione’.

Mister Lupo chiama 21 giocatori ed arruola tra i grandi anche De Matteis, promettente difensore della ‘cantera’ nerazzurra. In lista compare capitan Giglio che rientra dal turno di squalifica. Non ci sono, invece, Virga (alle prese con guai muscolari) e Cassata (infortunio al ginocchio patito nel derby).

Ecco i convocati:

Portieri – Trucco, Dani

Difensori – De Bode, Scannapieco, Malandrino, Fazio, Gandolfo, De Matteis

Centrocampisti – Giglio cap., Sancinito, Gnecchi, Martelli, Fatnassi, Travella, Malltezi, Kacellari

Attaccanti – Capra, Donaggio, Minasso, Calderone, Di Salvatore.