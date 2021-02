Serie D, giudice sportivo: stop per Luigi Castaldo della Sanremese

Sanremo. Fermato per una giornata Luigi Castaldo della Sanremese, che non potrà perciò scendere in campo contro la Lavagnese domenica 14 febbraio.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo le ultime partite del girone A di serie D.

Inoltre Giuseppe Fava, direttore generale della Sanremese, è stato inibito fino al 24 febbraio dopo essere stato espulso dalla panchina «per avere rivolto espressioni ingiuriose alla terna arbitrale».