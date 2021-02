Sanremo. Simone Bregliano della Sanremese è stato fermato per una gara.

E’ la decisione del giudice sportivo riguardo al girone A di serie D dopo gli ultimi incontri disputati.

Il calciatore non potrà perciò scendere in campo contro il Legnano, partita valida per la diciottesima giornata di campionato, in programma mercoledì 3 febbraio alle 14.30 allo stadio Comunale.