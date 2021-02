Serie D, fermati Alessio De Bode e Paolo Scannapieco dell’Imperia 

Imperia. Alessio De Bode e Paolo Scannapieco dell’Imperia dovranno saltare la prossima partita.

E’ la decisione del giudice sportivo riguardo al girone A di serie D dopo gli ultimi incontri disputati mercoledì.

I calciatori sanzionati non potranno perciò scendere in campo contro la Castellanzese, partita valida per la diciannovesima giornata di campionato, in programma domenica 7 febbraio alle 14.30.